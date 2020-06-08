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Şanlıurfa'ya 3 buçuk milyon liralık hibe desteği

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision arasında, Şanlıurfa'da geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının kalıcı gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemek amacıyla uygulanacak 3 buçuk milyon liralık hibe...

Şanlıurfa'ya 3 buçuk milyon liralık hibe desteği
08.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:20

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision arasında, Şanlıurfa'da geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının kalıcı gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemek amacıyla uygulanacak 3 buçuk milyon liralık hibe bütçeli proje için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, World Vision Türkiye Temsilcisi Cenk Kalfaoğlu, World Vision Türkiye Operasyon Müdürü Yusuf Avcı ile projenin yerel uygulayıcı ortağı olan Turuncu Eğitim Derneği temsilcileri katıldı.

Törende World Vision'un çalışmaları hakkında bilgiler veren Kalfaoğlu, Şanlıurfa'da uygulanacak projenin hazırlanmasında katkı ve desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve proje ekibine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler ve Barış Pınarı Harekatı ile Telabyad ve Resulayn'da yaşayan halka yönelik Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yapılan insani yardım ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Erin de uygulanacak proje ile önemli bir adım atılacağını ümit ettiğini söyledi.

İnsanların iş sahibi olmasını, kendi ayakları üzerinde durabilmesini önemsediklerini kaydeden Vali Erin, "Bu proje ile hem insanların üzerlerindeki psikolojik yükü almış olacak hem de devletimizin ve uluslararası kuruluşların sağladığı kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmış olacağız. Bu açıdan projeyi çok önemsiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. World Vision'un çok hayırlı bir işe Şanlıurfa'dan başlamış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Projenin amacı

Uygulanacak proje, Şanlıurfa'da yaşayan ve ülke içinde ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan Türk vatandaşları ile geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin acil ihtiyaçlarını karşılamayı, düzenli ve yeterli gelir getirme fırsatlarına erişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Suriyelilerin sosyo-ekonomik entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan bu proje sayesinde, mesleki açıdan yetenekli ve geçimini girişimci faaliyetlerde bulunarak sağlamak isteyen ve işsiz olan 180 kişiye (yüzde 70 Suriyeli, yüzde 30 Türk), küçük bir işletme kurmak ve başarılı bir şekilde işletmek için gerekli eğitimler verilecek. Eğitim aşamasının sonunda kursiyerlerin hazırlayacağı iş planı teklifleri valilik, World Vision International Derneği, Turuncu Eğitim Derneği ve bağımsız iş uzmanlarından oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme komitesi, bu iş planı teklifleri arasından, finansal açıdan mümkün ve kar sağlama potansiyeli en yüksek 60 iş planı teklifini seçecek. Seçilen iş planı tekliflerini hazırlayan kişilere, iş faaliyetlerine başlaması ve yasal mevzuatlar doğrultusunda kayıt işlemlerini yaptırması için toplam 3 buçuk milyon lira tutarında finansal destek sağlanacak.

Proje nasıl uygulanacak

World Vision International Derneği ve Turuncu Eğitim Derneği, proje uygulama süresi boyunca valilikçe uygun görülen sektörün önemli paydaşları ile iş birliği yapacak.

Hedef kitle için önem arz eden pazar/piyasa sistemlerinin tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve analiz edilmesi amacıyla, yerel paydaşlar olan belediyeler, insani yardım kuruluşları, ticaret odaları, meslek odaları, özel sektör aktörleri gibi ticaret aktörlerine de danışarak bir pazar/piyasa haritalandırması yapılacak. Turuncu Eğitim Derneği, bu faaliyetlerde valilik ve World Vision International Derneği ile koordineli olarak çalışacak, tüm faaliyetlerle alakalı Şanlıurfa Valiliği'ni bilgilendirerek gerekli izin ve onayları alarak çalışmalarını yürütecek.

Fırsatların tanıtımının yapılması ve yararlanıcıların ekonomik hassasiyet kriterleri, mesleki yeterlilik ve deneyim düzeyleri, cinsiyet dağılımı ve dengesi göz önünde bulundurularak hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler seçilecek. Girişimci adaylarının küçük ölçekli işletme kurmaları ve yürütmelerine yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla girişimci adaylarına gerekli eğitimler verilecek. Finansal olarak uygulanabilir olan ve sürdürülebilir iş potansiyeline sahip fikirlerin seçilmesi amacıyla iş planı yarışması düzenlenecek.

Seçilen iş planlarının sahipleriyle hibe sözleşmesi imzalanacak ve girişimcinin işe başlaması için gerekli hibe sağlanacak.

Pazara ulaşmaları sağlanacak

Seçilen iş planı tekliflerinin sahipleri, üretim araçları ve ekipmanları, hammaddeleri, kira bedelleri ve yasal mevzuata göre ihtiyaç duyulan maliyetlerin bir kısmını karşılamak üzere ayni iş hibesi ile ödüllendirilecekler. Hibe tutar için belirlenen miktar 3.800 Dolar olmakla birlikte girişimcilik faaliyetinin iş potansiyeline göre bu miktar Değerlendirme Komitesi tarafından artırılabilecek.

Proje sürecinde Turuncu Eğitim Derneği, uzman personeller aracılığıyla, işletme sahibi yeni girişimcilerin zorluklarla mücadele etmelerini desteklemek ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve standartlarına uymalarını sağlamak amacıyla düzenli koçluk hizmeti sağlayacak.

Turuncu Eğitim Derneği, valilik ve World Vision International Derneği iş birliği içinde, yerel halkın ve Suriyeli topluluğun düzenli olarak ziyaret ettiği ve keyifli vakit geçirdiği, kamu parkları gibi ürün fuarlarına en uygun alanları belirleyecektir. Fuarlarda ürün satışları takip edilecek. Yapılacak iki ürün fuarı, küçük işletme sahiplerinin yeni pazar alanlarına ulaşmalarında ve genellikle yüksek işletme maliyeti ve düşük gelir ile nitelendirilen başlangıç aşamasında satışların artırılmasında yardımcı olacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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