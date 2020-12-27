ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı
27.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:50
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cadde ve sokaklardan detaylar Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri Kısıtlamadan muaf tutulanların çalışması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cadde ve sokaklardan detaylar
Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri
Kısıtlamadan muaf tutulanların çalışması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri ve vatandaşlar işyerlerinde faaliyetlerine devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ