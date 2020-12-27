ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı
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ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı

27.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cadde ve sokaklardan detaylar Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri Kısıtlamadan muaf tutulanların çalışması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cadde ve sokaklardan detaylar

Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri

Kısıtlamadan muaf tutulanların çalışması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri ve vatandaşlar işyerlerinde faaliyetlerine devam etti.

ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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