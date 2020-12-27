ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokaklar boş kaldı

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Cadde ve sokaklardan detaylar

Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri

Kısıtlamadan muaf tutulanların çalışması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf tutulun iş yerleri ve vatandaşlar işyerlerinde faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ