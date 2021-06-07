Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı'nda Çalışmalar Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı'nda Çalışmalar Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı Tesisinin tamamlanması ile Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. İçme Suyu İsale hattı için Genel Müdürlüğümüzce çelik boru ihalesi tamamlanmış olup sözleşme imzalanmıştır. Toplam kapasitesi 47 bin m³ olan 4 adet su deposu bulunmakta olup 2 adetin kaba inşaatı tamamlanmıştır. Söz konusu işte % 15. 53 fiziksel gerçekleşmeye ulaşılmıştır. 2022 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Viranşehir ilçesine 64. 800 m3/gün kaliteli içme suyu temin edilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Özçivit Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa Viranşehir İçme Suyu İsale Hattı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:05:04. #1.13#

title