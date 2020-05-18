ŞANLIURFA Viranşehir'de taş ve sopalı arazi kavgası: 8 yaralı
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ŞANLIURFA Viranşehir'de taş ve sopalı arazi kavgası: 8 yaralı

Viranşehir'de taş ve sopalı arazi kavgası: 8 yaralıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA Viranşehir'de taş ve sopalı arazi kavgası: 8 yaralı
18.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:11

Viranşehir'de taş ve sopalı arazi kavgası: 8 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. İhbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya karışanları gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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