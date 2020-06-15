ŞANLIURFA Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandı Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandıŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçe Müftüsü Şehmuz Aslan ile 2 müftülük personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçe Müftüsü Şehmuz Aslan ile 2 müftülük personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Viranşehir İlçe Müftülüğünü vekaleten yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Aslan ve 2 çalışanın hastanede tedavisine başlanırken, aileleri de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri de bu kişiler ile temasa geçenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA