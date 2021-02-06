ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

06.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:33

Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Açık olan bazı işyerlerinden görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Az sayıda trafikte ilerleyen araç

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Açık olan bazı işyerlerinden görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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