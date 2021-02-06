ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
06.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:33
Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Açık olan bazı işyerlerinden görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte ilerleyen araç
Belediye ekiplerinin çalışmaları
Açık olan bazı işyerlerinden görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ