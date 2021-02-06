ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu

Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Açık olan bazı işyerlerinden görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.