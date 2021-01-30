ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

30.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:22

Kent genelinde hakim olan sakinlik Çöpçülerin çalışması Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Az sayıda yolda yürüyen vatandaş Fırın, lokanta ve manavdan görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma...

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Çöpçülerin çalışması

Az sayıda trafikte ilerleyen araç

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Az sayıda yolda yürüyen vatandaş

Fırın, lokanta ve manavdan görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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