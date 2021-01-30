ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kent genelinde hakim olan sakinlik Çöpçülerin çalışması Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Az sayıda yolda yürüyen vatandaş Fırın, lokanta ve manavdan görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma...

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Çöpçülerin çalışması

Az sayıda trafikte ilerleyen araç

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Az sayıda yolda yürüyen vatandaş

Fırın, lokanta ve manavdan görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ