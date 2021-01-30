ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
30.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:22
Kent genelinde hakim olan sakinlik Çöpçülerin çalışması Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Az sayıda yolda yürüyen vatandaş Fırın, lokanta ve manavdan görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma...
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Çöpçülerin çalışması
Az sayıda trafikte ilerleyen araç
Belediye ekiplerinin çalışmaları
Az sayıda yolda yürüyen vatandaş
Fırın, lokanta ve manavdan görüntüler ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ