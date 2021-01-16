ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

16.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:29

Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları Az sayıda yolda yürüyen vatandaş ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Az sayıda trafikte ilerleyen araç

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Az sayıda yolda yürüyen vatandaş ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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