ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

09.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:49

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Fırın çalışanlarının ekmek üretimi Sokak köpeğiyle ilgilenen esnaf Belediye işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Fırın çalışanlarının ekmek üretimi

Sokak köpeğiyle ilgilenen esnaf

Belediye işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. (2)

ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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