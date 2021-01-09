ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
09.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:49
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Fırın çalışanlarının ekmek üretimi Sokak köpeğiyle ilgilenen esnaf Belediye işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Fırın çalışanlarının ekmek üretimi
Sokak köpeğiyle ilgilenen esnaf
Belediye işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ