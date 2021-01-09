ŞANLIURFA - Viranşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Fırın çalışanlarının ekmek üretimi Sokak köpeğiyle ilgilenen esnaf Belediye işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.