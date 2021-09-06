Şanlıurfa Viranşehir Belediyesince yeni eğitim ve öğretim yıl öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı

Viranşehir Belediyesince yeni eğitim ve öğretim yıl öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Viranşehir Belediyesince yeni eğitim ve öğretim yıl öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, öğrencilerinin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, korona virüse karşı sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale gelebilmesi için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okulda bulunmaları sağlamak amacıyla okulları dezenfekte ettiklerini belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Ekinci, "2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçemiz sınırları içerisindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için dezenfekte çalışmalarını belirli periyotta tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz. " dedi. AA

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Kaynak: Habermetre