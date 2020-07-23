"Şanlıurfa ve Mardin'de ödenmeyen elektrik borçları 3.6 milyar lirayı aştı" Şanlıurfa ve Mardin'in bazı bölgelerinde tarımsal sulama abonelerinin 2020 Haziran itibariyle ödemediği elektrik faturalarının toplamda 3.

Şanlıurfa ve Mardin'in bazı bölgelerinde tarımsal sulama abonelerinin 2020 Haziran itibariyle ödemediği elektrik faturalarının toplamda 3.6 milyar lirayı aştığını dile getiren Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, "Tarımsal sulama abonelerimizin bir kısmı, elektriği bedeli olan bir hizmet ve ürün olarak görmüyor. Bu şartlarda borçlarını ödemeyen abonelere elektrik tedarikini sürdürmek mümkün değil" dedi.

Son dönemde Mardin'de ve Şanlıurfa'da bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin kesilmesi, elektrik borçlarını bir kez daha gündeme getirdi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, söz konusu bölgelerde elektrik faturası ödeme alışkanlığının zayıf olduğunu belirterek, "Elektrik, bedeli olan bir hizmet veya ürün olarak görülmüyor. Bu da, özellikle tüketimin yoğun olduğu tarımsal sulama kullanıcılarında ciddi miktarda ödenmeyen borç stoku oluşturuyor. Ödenmeyen borçlar, bu bölgelerimizde hizmeti sürdürülemez hale getirdi" dedi.

"İKİ İLDE YILLARDIR BİRİKEN BORÇ 3 MİLYAR 680 MİLYON LİRA"

Bugün Şanlıurfa ve Mardin'de bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerin elektriklerinin kesilmesinin uzun yıllardır ödenmeyen, biriken ve sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Memet Atalay, bu bölgelerdeki birikmiş borcun Haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştığını belirtti. Atalay, sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir özel sektör şirketi, böylesine büyük bir borcu finanse etmez. Ortada böyle bir borç varken bunun hiç konuşulmaması anlaşılır değil. Evet, çiftçilerimiz sulama problemi yaşıyor, ama biz de finansal anlamda dayanma sınırımızı aşmış vaziyetteyiz.""CİDDİ KOLAYLIKLAR SAĞLIYORUZ, DEVLET DE YÜZDE 45 SÜBVANSE EDİYOR"Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Atalay, çiftçilerin ödeme zorluklarının uzun süredir farkında olduklarını ve yıllardır birikmekte olan borçlarla ilgili olarak farklı platformlarda çiftçi temsilcileri, muhtarlar ve ziraat odası başkanlarının da katıldıkları toplantılar yaptıklarını belirtti. Çiftçilere elektrik faturalarını ödemeleri için borç yapılandırması, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi ciddi kolaylıklar sağlandığını söyleyen Atalay, Tarım Bakanlığı'nın da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırarak bilgilerini düzenli güncelleyen çiftçilerin elektrik giderlerini yüzde 45'lere varan oranda sübvanse ettiğini ifade etti. Atalay, sözlerine şöyle devam etti: "En son toplantımızı dün Şanlıurfa'da 150'den fazla çiftçimizin katılımıyla yaptık, 10 saatten fazla sürdü, neredeyse hepsinin borçlarıyla ilgili çözümler ürettik. Ancak bu iki şehrimizdeki çiftçilerimizin bir kısmı, sağladığımız tüm kolaylıklara, imkanlara ve uzun süre gösterdiğimiz iyi niyete rağmen, yıllardır borçlarını ödemeye yanaşmıyorlar. Ülkemizin ve hizmet bölgemizin geri kalanında on milyonlarca abone kullandıkları elektriğin ücretini düzenli olarak öderken, borçlarını yıllardır ödemeyen bu abonelerimizin durumunu sadece bir mağduriyet söylemi üzerinden konuşmak bize adil gelmiyor.""ELEKTRİK BEDELİ ÖDENMEK İSTENMİYOR"Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Şanlıurfa ve Mardin'de elektrik kesme ve kaçak trafo toplatılma işlemlerinin söz konusu olduğu bölgelerde genellikle mısır ekimi yapıldığını, sulama türünden dolayı yoğun elektrik tüketimi olduğunu ve elektrik bedellerinin çok yüksek oranda ödenmediğini vurguladı."Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerimizin sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da ödeme yapmamış olmaları, sorunun kaynağının fatura tutarlarından ziyade elektrik bedelini ödememe alışkanlıkları olduğunu gösteriyor. Zira yaptığımız piyasa araştırmaları, kullanmakta oldukları pek çok farklı hizmetin ve ürünün ücretini ödeyen bu abonelerimizin, söz konusu elektrik olunca borçlarını ödemeyi ihmal ettiklerini bize gösteriyor.""KAMU HİZMETİ SORUMLULUĞU OLAN BİR ÖZEL PİYASA ŞİRKETİYİZ"

Memet Atalay, elektrik dağıtım faaliyetini bir kamu hizmeti olarak gördüklerini ifade ederek, 2013 yılından bu yana tüm faaliyetlerinde bölgenin ekonomik standartlarını ve satın alma gücünü dikkate aldıklarını ve borç vadelerini imkanları el verdiğince esnettiklerini belirtti. Ancak gelinen noktada biriken borç stokunun söz konusu bölgelerde hizmetin sürdürülemez kıldığını belirten Atalay, şunları söyledi;

"Dicle Elektrik olarak, peşin satın aldığımız elektriği kamu otoritesinin belirlediği fiyatlar üzerinden abonelerimize ulaştıran, sattığımız elektriğin ücretini ise abonelerimizden uzun vadede tahsil edebilen bir serbest piyasa şirketiyiz. Uzun yıllardır sabırla sağladığımız imkan ve kolaylıkların istismar edildiğini gördüğümüz noktada, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve borçlarını düzenli ödeyen abonelerimizin hukukunu korumak adına gereken önlemleri almaya mecburuz."

- İstanbul

Kaynak: DHA