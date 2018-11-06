Şanlıurfa ve Kilis'te Öğrenciler Fidan Dikti

KİLİS/ Türkiye genelinde uygulamaya konulan Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında, Şanlıurfa ve Kilis'te öğrencilerce fidan dikildi.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalanan protokol ile uygulamaya konulan Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında Kilis'te Beşenli köyü mevkisinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, törende yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve çevre gönüllülerinin de desteğiyle yürütülen faaliyetlerle orman varlığının her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kilis'te proje kapsamında 500'ü defne olmak üzere 600 fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Gümüş, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Törende konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı personelinin de yardımıyla fidan dikti.

Törende, Türk Kızılayı Kilis Şubesi ekiplerince katılımcılara sandviç ikram edildi.

Şanlıurfa'da 450 bin fidan dikilecek

Proje kapsamında Şanlıurfa'da da Haliliye ilçesindeki tarihi Göbeklitepe yolundaki ağaçlandırma sahasında fidan dikim töreni yapıldı.

Tüm illerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki törenden video konferans yoluyla bağlandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e hayırlı olsun dileğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, alandaki öğrenciler sevgi gösterisinde bulundu.



Vali Erin de bağlantıdaki konuşmasında, etkinliğin önemine değinerek, "450 bin çocuğumuz adına inşallah 450 bin fidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız." dedi.



Törende, konuşmaların ardından öğrenciler, Vali Erin ve beraberindeki protokol üyelerinin eşliğinde ilk aşamada alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.