Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

04.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:11

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta bir araya gelen engelli dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Şanlıurfa Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen kentteki engelli derneklerinin başkanları ve üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Efe Akdoğan, hep birlikte milletin ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Yıllardır Suriye'de insanlık dramının yaşandığını vurgulayan Akdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı verdiğini ifade etti.

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bildiğini anlatan Akdoğan, şöyle devam etti:

"Türk milleti ve ordusu büyük bir güce ve iradeye sahiptir. Tüm siyasi ve fikir ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak kanımızın son damlasına kadar savaşmaya her zaman hazırız. Bugün omuz omuza burada olmamız bunun kanıtıdır. Bugün dünden daha güçlü bir kenetlenmemiz var. Ülkemizin huzur ve refahı için canilere zalim ve katillere karşı alınacak her türlü kararın atılacak her adımın arkasındayız destekliyoruz. Allah ülkemizi korusun milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Kahramanmaraş'ta öğrencilerden destek

Kahramanmaraş'ta ise merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaoukulunda "Şehitlerimize Vefa, Askerlerimize Dua" programı düzenlendi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, törende, hiçbir zaman rahat bırakılmayacak bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Keçeli, "Gönül ister ki hiç şehidimiz olmasın, şehide ihtiyaç olmasın ama vatan savunması, bayrak ve devlet savunması söz konusuysa bu milletin her bir ferdi aslında birer askerdir." dedi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ise en önemli önceliklerinden birinin hem öğrencileri geleceğe hazırlama hem de öğrencilere vatan ve bayrak sevgisini öğretmek olduğunu söyledi.

Okul müdürü Akif Güldüren de yaptıkları bu etkinlikle şehitlere duyulan vefa borcunu bir nebze olsun ödemek, kıymetli ailelerinin acılarını biraz olsun hafifletmek istediklerini belirtti.

Öğrenciler de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabını okudu.

Daha sonra şehitler ve harekattaki askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Okulun aile birliğince şehitler için hazırlanan helva dağıtıldı.

Öte yandan Kadriye Kambur İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Hayrat İnsani Yardım ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası"na destek verdi.

Toplanan yardımlar, İdlib'e ulaştırılmak üzere ilgililere teslim edildi.

Kaynak: AA