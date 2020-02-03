Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı

03.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:52

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla öğrenciler için ders zili çaldı.

Şanlıurfa'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 683 bin öğrenci için 17 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sona erdi. Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazipaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Betül Akdemir, tatilde bol bol kitap okuduğunu belirterek, okuluna ve arkadaşlarına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed İncealan da tatilinin güzel geçtiğini vurgulayarak, "Tatilde bol bol kitap okudum, dışarı çıkıp top oynadım. Okuluma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Bu dönemi de çok iyi bir şekilde bitirip mezun olacağım." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla 276 bin öğrenci için ders zili çaldı.



Kentte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ile merkez Onikişubat ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulunu ziyaret etti.



Burada sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilere tatilde neler yaptıklarına ilişkin sorular sordu, sohbet etti.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin enerji toplayarak okula geldiklerini belirterek, "Bu bizi çok sevindirdi. Biz inşallah bu enerjileriyle beraber ikinci eğitim öğretim yılında akademik anlamda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak suretiyle de güzel insanlar olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA