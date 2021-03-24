Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı
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Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı

24.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:37

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı Şanlıurfa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'nin merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir depoda saklandığını belirledi. Zanlı, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Depodaki aramada, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bağ, bahçe ve tarladaki 16 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen güneş panelleri, trafolar ve kablo olmak üzere 77 tarım aleti ele geçirildi. Zanlı Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hırsızlık olaylarının faili firari yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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