Şanlıurfa ve Gaziantep'teki 16 hırsızlık olayının zanlısı operasyonla yakalandı
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Şanlıurfa ve Gaziantep'teki 16 hırsızlık olayının zanlısı operasyonla yakalandı

24.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:42

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nin merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir depoda saklandığını belirledi.

Zanlı, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Depodaki aramada, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bağ, bahçe ve tarladaki 16 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen güneş panelleri, trafolar ve kablo olmak üzere 77 tarım aleti ele geçirildi.

Zanlı İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki 16 hırsızlık olayının zanlısı operasyonla yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'teki 16 hırsızlık olayının zanlısı operasyonla yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'teki 16 hırsızlık olayının zanlısı operasyonla yakalandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'teki 16 hırsızlık olayının zanlısı operasyonla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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