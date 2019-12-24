Şanlıurfa ve Gaziantep'te 25 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Şanlıurfa ve Gaziantep'te 25 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25 bin 185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

24.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:54
Şanlıurfa ve Gaziantep'te 25 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi

ve 'te düzenlenen operasyonda 25 bin 185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdu.


Ekipler araçta yaptığı aramada 10 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirdi, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gaziantep'te de bir adrese operasyon düzenlendi.


Operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, bir kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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