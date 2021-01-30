Şanlıurfa ve Adıyaman'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor
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Şanlıurfa ve Adıyaman'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

30.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:04
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ve Adıyaman'ın Kahta ilçelerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Adıyaman'ın Kahta ilçelerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Siverek'te erken saatte etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar iniyor.

Sis nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Trafik polisleri, Kahta-Adıyaman ve Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri seyir mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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