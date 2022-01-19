Şanlıurfa ve Adıyaman'da soğuktan etkilenen yaban hayvanları için yem bırakıldı - Haberler
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Şanlıurfa ve Adıyaman'da soğuktan etkilenen yaban hayvanları için yem bırakıldı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da soğuktan etkilenen yaban hayvanları için yem bırakıldı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar yağışından etkilenen ve beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar yağışından etkilenen ve beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için kent genelindeki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, özellikle kar yağışının fazla görüldüğü bölgelere 300 kilogram yonca, 400 kilogram arpa ile 300 kilogram pazar artığı meyve sebze bıraktı.

Doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca aralıksız süreceği kaydedildi.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yem dağıttı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Doğadaki canlarımızı unutmuyoruz. İlimiz genelinde yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerimizde yemleme çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Samsat ilçesinde ise jandarma ekipleri, Safvan Bin Muattal Türbesi yakınlarındaki bazı noktalara yem bıraktı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da soğuktan etkilenen yaban hayvanları için yem bırakıldı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da soğuktan etkilenen yaban hayvanları için yem bırakıldı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da soğuktan etkilenen yaban hayvanları için yem bırakıldı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Adıyaman, kar, Güncel, Haber

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