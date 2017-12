Şanlıurfa Valisinden Harran'da İnceleme

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın tarihi ilçesi Harran'da incelemede bulunan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın her yerinin adeta tarih fışkırıyor. Burada yapacağımız çalışmalar sayesinde turizm daha da etkili olacaktır dedi.



Harran sınırlarında bulunan ve Şuayip Peygamber ile Hazreti Musa'nın buluştuğuna inanılan, çok sayıda kaya mezarı ile kesme taşlardan yapıların bulunduğu antik Şuayip kentinde incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yetkililerden bilgi alarak, bölgenin turizme kazandırılması için gerekli talimatları verdi. Bugüne kadar tanıtımı yeterince yapılamayan antik kentin, yürütülecek çalışmaların ardından bölgenin turizmine katkı sunması amaçladıklarını ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa'nın her yerinde adeta tarih fışkırılıyor. Burası Şuayip Peygamber ve Hazreti Musa'nın mübarek ayaklarını bastığı yerdir. Burayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla gündeme getirip çalışmaların biran önce başlaması için elimizden geleni yapacağız. Tamamlanacak olan çalışmanın ardından burayı biran önce turizme kazandıracağız dedi.



Şuayip Şehri'nin de turizme kazandırılması için gerekli çalışmalara biran önce başlayacaklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise şöyle dedi



Şanlıurfa zaten peygamberler şehri, her tarafında bir peygamberin izi var. Burası da Hazreti Şuayip'in makamı, biz de ziyaret etmeye geldik. İnsan buraları görünce Hazreti Musa ve Şuayip'i düşünüyor. Buraya turizm yolu yapıldı, buralar ecdadımızın mübarek ayak izlerinin bulunduğu yerler. Alan açık hava müzesini andırıyor, kalıntı olarak çok zengin. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla çalışıp artık bu eserlerimizi ortaya çıkarma ve insanlığa sunma zamanı gelmiştir. Hak edildiği şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor, bizler de inşallah toplum olarak bilincimizi yükselterek bir turizm anlayışına dönmemiz gerekiyor. Bölgeyi inceledik çalışmaları ona göre planlayacağız.