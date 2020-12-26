Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu
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Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu

26.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:05

Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu Şanlıurfa Valiliğinden kavga açıklaması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yaşandığı bölgede inceleme yaparken valilikten yapılan açıklamada ise 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu

Şanlıurfa Valiliğinden kavga açıklaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yaşandığı bölgede inceleme yaparken valilikten yapılan açıklamada ise 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği Remzi kırsal Mahallesinde incelemede bulundu. Arazı anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı Remzi kırsal Mahallesine giden Vali Erin, jandarma yetkililerinden bilgi aldı.

Valilikten kavga açıklaması

Şanlıurfa Valiliği ise kavgayla ilgili yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişinin gözaltına alındığını, bölgede gerekli önlemlerin anılıp tahkikatın başlatıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu
Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu
Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu
Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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