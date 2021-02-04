Şanlıurfa Valisi Erin, terör saldırılarının gerçekleştirildiği Rasulayn'da incelemede bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün 2 bombalı terör saldırısının gerçekleştirildiği Rasulayn ilçesinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, patlamanın yaşandığı bölgelerde inceleme yapan Vali Abdullah Erin, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masum sivilleri hedef alan saldırıyı lanetleyen Erin, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, alçak saldırıda yaralanan bir vatandaşa da acil şifalar diledi.

Erin'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Rasulayn ilçesi merkezinde dün eş zamanlı 2 bombalı terör saldırısı meydana gelmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü