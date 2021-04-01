Şanlıurfa Valisi Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle buluştu
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Şanlıurfa Valisi Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle buluştu

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Valisi Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri, din adamları ve aşiret liderleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri, din adamları ve aşiret liderleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin kontrolüne geçen bölgede başta güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim, altyapı, ekonomi ve insani yardımlar alanında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Tel Abyad ve Rasulayn'ın köyleriyle birlikte her geçen gün yaşanabilir yerler haline gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Suriye'de yaşanan acı ve sıkıntıların bir an önce son bulmasını temenni eden Erin, şunları kaydetti:

"Suriye'deki krizin ilk gününden itibaren Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Suriyeli kardeşlerinin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam etti. Bu politikasında da 10 yıldan beridir hiç değişiklik olmadı. Türkiye ekonomik, sosyal, siyasal tüm imkanlarını ve araçlarını, Suriye halkının güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları, Suriye yönetiminin sükuna ermesine yönelik çalışmalarda kullandı ve kullanmaya devam ediyor."

Fırat'ın batısında ve doğusunda Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde imar ve inşa faaliyetlerinin son hızla devam ettiğini anımsatan Vali Erin, "Bölgenin huzurlu ve güvenli hale getirilmesinin, terör örgütleriyle etkin bir mücadele ortaya koyarak hem Türkiye'ye yönelik tehdidi ortadan kaldırmak hem de terör örgütlerinin oradaki insanlar üzerindeki baskısını ortadan kaldırarak, huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Erin, esnar, muhacir ilişkisi tadında bugüne kadar getirilen birlikteliğin, Suriye'deki durumun normale dönmesi ve buradaki kardeşlerinin ülkelerine dönüşüne kadar devam etmesini diledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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