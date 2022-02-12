Şanlıurfa Valisi Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Açık Kapı" politikasıyla valilik makam kapılarını sürekli açık tutan ve tüm vatandaşların rahatlıkla görüşme imkanı bulduğu Vali Erin, makamında vatandaşları kabul etti. Sorun ve taleplerini doğrudan valiye aktararak çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, Erin ile sohbet etti.

Vatandaşların kendisine ilettiği sorunları ilgili birimlere aktaran Vali Erin, 3 sivil toplum kuruluşu heyetini de kabul etti.

ATAA İnsani Yardım Derneği ile Merhametli Kalpler Derneği heyetiyle bir araya gelen Vali Erin, insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, insani yardım faaliyetlerinde koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirterek insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini kolaylaştırmaya ve destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.??