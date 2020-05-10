Şanlıurfa Valisi Erin, şehit annelerini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki şehit ailelerine Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki şehit ailelerine Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin beraberindeki İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak 19 Ağustos 2012'de Şırnak'ta vatani görevini yaparken şehit olan Mustafa Çiftçi'nin Paşabağı Mahallesi'ndeki ailesinin evine giden Vali Erin, şehit annesi Fatma Çiftçi'nin Anneler Günü'nü kutlayarak, hediyeler verdi.

Daha sonra Bozova ilçesi kırsalındaki Sızan Mahallesi'ne geçen Vali Erin ve beraberindekiler burada da 25 Mart'ta Şırnak'ta şehadete ulaşan Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın annesi Emine ve babası Mehmet Karataş ile bir süre sohbet etti. Şehit annesi Emine Karataş'ın Anneler Günü'nü tebrik eden Vali Erin, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla şehit annelerine yaptığı ziyaret sayısını sınırlı tutan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, il genelindeki tüm şehit annelerine ulaştırılmak üzere mektup kaleme aldı.

Mektup, görevli personeller tarafından tüm şehit annelerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Abdullah Erin'in hediyeleri ile birlikte ulaştırıldı.

Kaynak: AA