Şanlıurfa Valisi Erin, şehit ailesinin talebini yerine getirdi
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Şanlıurfa Valisi Erin, şehit ailesinin talebini yerine getirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 40 yıl önce Tunceli Nüfus Müdürlüğünde görevliyken teröristler tarafından şehit edilen memurun ailesinin özel talebini yerine getirdi.

Şanlıurfa Valisi Erin, şehit ailesinin talebini yerine getirdi
10.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:24

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 40 yıl önce Tunceli Nüfus Müdürlüğünde görevliyken teröristler tarafından şehit edilen memurun ailesinin özel talebini yerine getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, 40 yıl önce şehit düşen bir vatandaşın ailesini makamında ağırladı.

Tunceli Nüfus Müdürlüğünde görev yaptığı 1980 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Halil Kuyumcu'nun eşi Zeynep Kuyumcu ve ailesi, bazı özel sorun ve taleplerini dile getirmek için Valiliğe geldi.

Şehit ailesini kapıda karşılayan Vali Erin, makam odasında görüştüğü aile fertleriyle sohbet etti.

Ailenin sorun ve taleplerini anında çözen Erin, "Memleketimiz için şehit düşen her bir ferdimiz bizim için çok önemlidir. Daima şehitlerimizin geride bıraktıklarına devlet olarak sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Kimse şehit yakınlarının sahipsiz olduğunu düşünmesin. Devletimizin şehit yakınına yaklaşımı 40 yıl önce ne ise bugünde ayındır, hiçbir fark yoktur. Her bir şehidimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Özel sorunlarının kamuoyuna açıklanmasını istemeyen aile, Vali Erin'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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