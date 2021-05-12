Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
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Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Şanlıurfa Valisi Erin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise günahlardan arınma olan Kur'an ayı ramazanı geride bırakırken bir bayrama daha ulaşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin bayramı evinde geçirmesinin önemine değinen Vali Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Geçen yıla kadar birbirimize hasretle sarıldığımız, dargınlıkları ortadan kaldırmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz, çocuklarımızın sevinçlerini doyasıya yaşadığımız bayramlara yeniden kavuşmak için, kısıtlamalarla geçecek bir bayram yaşamak durumunda olduğumuz malumunuzdur. Çok sayıda can kaybına, hastalığa ve ekonomik kayba neden olan koronvirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir çaba gösterilmektedir. Gerek devletimizin aldığı ve milletimizin çok büyük oranda riayet ettiği tedbirler, gerekse hızla devam eden aşılama çalışmaları sonucu önümüzdeki bayramları gönüllerimizce kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. Değerli hemşehrilerim, Şanlıurfalı kardeşlerimden bu bayram arifesinde özellikle rica ediyorum. Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız kısıtlamaların bir an önce son bulması için bu bayram kurallara daha hassasiyet gösterelim, sarılıp kucaklaşmamızı bir sonraki bayrama bırakalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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