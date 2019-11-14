Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
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Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"

Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında" "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.

14.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:16
Şanlıurfa Valisi Erin:

Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"

"Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"

ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
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