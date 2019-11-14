Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında" "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.
14.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:16
Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
"Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldi"
ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"