Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti
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Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, göreve yeni atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin, Mardin Valiliğine atanan Demirtaş'ı ziyaret etti
24.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:02

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, göreve yeni atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Erin, ziyarette Vali Demirtaş'a yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş ise Mardin gibi güzel bir şehirde hizmet edebilme şansına eriştiği için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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