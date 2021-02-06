Şanlıurfa Valisi Erin, Kore gazisini ziyaret etti
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Şanlıurfa Valisi Erin, Kore gazisini ziyaret etti

06.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:40
Şanlıurfa Valisi Erin, Kore gazisini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde Kore gazisi Cuma Kök'ü ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde Kore gazisi Cuma Kök'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Erin, beraberindeki Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Kalkankaya köyüne giderek Kore gazisi Cuma Kök'ü çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde ziyaret etti.

Erin, gazi Kök ve çocuklarıyla sohbet etti.

???????Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kalkankaya sakinleri Vali Erin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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