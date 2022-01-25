Şanlıurfa Valisi Erin'den yoğun kar uyarısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kar yağışı uyarısında bulundu.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre 26 Ocak Çarşamba günü gece saat 03.00'ten 27 Ocak Perşembe saat 14: 00'e kadar kentin yüksek kesimleri ile Bozova, Hilvan, Siverek, Halfeti, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yoğun kar beklendiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığını aktaran Erin, "Vatandaşlarımızın bu güzergahlarda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi hesaplardan yapılacak açıklamaları yakından takip etmeleri önem taşımaktadır." paylaşımında bulundu.