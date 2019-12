Şanlıurfa Valisi Erin'den yeni yıl mesajı

31.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:56

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Erin, mesajında, yeni yılın Türkiye'ye ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Türk milletinin milli ve manevi değerlere bağlılığıyla tüm insanlığa örnek davranışlar sergilediğini aktaran Vali Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe dair büyük umutlar vadeden ülkemizin, uluslararası mecrada attığı adımlar, savunma sanayisinden sağlığa, ulaştırmadan eğitime kadar yüzlerce alanda gerçekleşen yatırımlar göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. 2019 yılını değerlendirdiğimizde, millet olarak gurur duyacağımız gelişmelere şahit olduk. Devletimizin her alanda hayata geçirdiği uygulamalar, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı, engellilerimizi ve toplumun tüm kesimlerini daha iyi bir seviyeye getirmiş, yaşanan tüm gelişmeler milletimize gelecek adına büyük umut olmuştur. Türkiye'mizin yükselişi karşısında ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaşa rağmen, milletimizin birlik ve beraberliği, devlet büyüklerimizin kararlı duruşu ve alınan tedbirler sayesinde bugün her zamankinden daha güçlü bir Türkiye vardır. Bir yılı geride bırakırken, Şanlıurfamıza baktığımızda ise gelecekte hepimizin gururla bakacağı yüzlerce yatırımı tamamlamanın huzuru içerisindeyiz. Binlerce acıyı ve sevinci paylaştığımız bir yılı geride bırakırken, aramızdan ayrılan başta tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, 2020 yılının milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız, geleceğimizin sağlam temellerini birlikte attığımız bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: AA