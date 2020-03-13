Şanlıurfa Valisi Erin'den yaralı askerlere ziyaret Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri, hastane ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri, hastane ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile dünkü terör saldırısında yaralanan askerleri, tedavi gördüğü Viranşehir Devlet Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, yaralı askerlerin yakınlarıyla görüştü.

Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek, "Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA