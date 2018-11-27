Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriyelilere Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran ilçesinde Suriyelilerin kaldığı konteyner kentte incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Suriyeli aileleri ziyaret ederek, misafirlerin sorunlarını dinledi. Daha sonra Suriyeli çocukların Türkçe ve Arapça eğitim gördüğü okula geçen Erin, öğretmenlerden bilgi aldı.



Uzun süre okulda kalan ve sınıfları ziyaret eden Vali Erin, öğrencilerle Türkçe ve Arapça konuşarak, "Türkçe konuşma ve yazmayı öğrenin ama kendi diliniz olan Arapça'yı da unutmayın." dedi.

Erin, ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Harran dönüşü, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'ni ziyaret eden Erin'e vatandaşlar ilgi gösterdi.