Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret - Haber
Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinde cumartesi günü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri, hayatını kaybederken, 6 Türk askeri de yaralandı.

Şanlıurfa Valisi Erin, kentte tedaviye alınan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Vali Erin, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Haber
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Emrah Levent Can Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:15:42. #1.14#