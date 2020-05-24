Şanlıurfa Valisi Erin'den şehit ailelerine ve görev başındaki polislere bayram ziyareti
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Şanlıurfa Valisi Erin'den şehit ailelerine ve görev başındaki polislere bayram ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit ailelerini ve görev başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şanlıurfa Valisi Erin'den şehit ailelerine ve görev başındaki polislere bayram ziyareti
24.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:16

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit ailelerini ve görev başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, 1996 yılında Tunceli'de vatani görevini yaparken askeri aracın kaza geçirmesi sonucu şehit düşen Levazım Er Kemal Beyaztaş'ın İpekyol Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Rabia, babası Mehmet ve kardeşi Mustafa Beyaztaş'ın bayramını kutlayan Erin, aileyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra 1975 yılında Adapazarı'nda vatani görevini yaparken şehit düşen Ömer Çiftkardeş'in Devteşti Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan eşi Yıldız Çiftkardeş'i ziyaret eden Vali Erin, burada bir süre misafir oldu.

Vali Erin, şehit ailelerinin ardından yol kontrol noktasında ailelerinden uzakta bayramı karşılayan görev başındaki polislerle bir araya geldi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kontrol noktalarındaki denetimleri takip eden Vali Erin, büyük bir fedakarlıkla görev yapan polislere teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

Vali Erin'e ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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