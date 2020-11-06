Şanlıurfa Valisi Erin'den OSB'deki fabrikalara ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikaları ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, OSB'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaretinde, işletmeciler ve çalışanlarla bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Önceki gün yaşanan yangın dolayısıyla hasar oluşan tekstil firması sahiplerini de ziyaret eden Erin, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü