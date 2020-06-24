Şanlıurfa Valisi Erin'den Mardin Valisi Demirtaş'a hayırlı olsun ziyareti
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Şanlıurfa Valisi Erin'den Mardin Valisi Demirtaş'a hayırlı olsun ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin'den Mardin Valisi Demirtaş'a hayırlı olsun ziyareti
24.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:04

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, son Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi iken Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Mahmut Demirtaş, kendisine ziyarette bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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