Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi
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Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alana inerek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alana inerek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi. Kısıtlama dışında çok yoğun olan cadde, sokak ve meydanlara giderek incelemede bulunan Vali Erin, vatandaşın kısıtlamaya uyduğunu söyledi. İki gündür sahada olduklarını söyleyen Vali Abdullah Erin, "Şanlıurfalı kardeşlerimiz duyarlılık gösterdiler, riayet ettiler. Hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığına gerçekten iyi bir duyarlılık gösterdiler. Bu kısıtlama yarın sabah saat 5'e kadar devam edecek. Urfalı kardeşlerimizin şu ana kadar göstermiş oldukları duyarlılığın devamını diliyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın vaka sayılarında iyi durumda olduğunu söyleyen Vali Erin, "Şu an nispeten iyiyiz. Vaka sayılarının da ülke genelinde biliyorsunuz artış var. Bakanlıklar sürekli vaka sayılarını veriyor. Daha dikkatli, daha düzenli davranmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu güne kadar iyi gitti, bugünden sonra da iyi olacağına inanıyorum. Vatandaşlarıma teşekkür ediyor, gece gündüz görevlerine devam eden kolluk güçlerimize de teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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