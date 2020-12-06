Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi

Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alana inerek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi. Kısıtlama dışında çok yoğun olan cadde, sokak ve meydanlara giderek incelemede bulunan Vali Erin, vatandaşın kısıtlamaya uyduğunu söyledi. İki gündür sahada olduklarını söyleyen Vali Abdullah Erin, "Şanlıurfalı kardeşlerimiz duyarlılık gösterdiler, rivayet ettiler. Hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığına gerçekten iyi bir duyarlılık gösterdiler. Bu kısıtlama yarın sabah saat 5'e kadar devam edecek. Urfalı kardeşlerimizin şu ana kadar göstermiş oldukları duyarlılığın devamını diliyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın vaka sayılarında iyi durumda olduğunu söyleyen Vali Erin, "Şu an nispeten iyiyiz. Vaka sayılarının da ülke genelinde biliyorsunuz artış var. Bakanlıklar sürekli vaka sayılarını veriyor. Daha dikkatli, daha düzenli davranmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu güne kadar iyi gitti, bugünden sonra da iyi olacağına inanıyorum. Vatandaşlarıma teşekkür ediyor, gece gündüz görevlerine devam eden kolluk güçlerimize de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ