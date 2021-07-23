Şanlıurfa Valisi Erin, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa Valisi Erin, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Erin, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki Kurban Bayramı trafiğini, alınan tedbirleri havadan ve karadan denetledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki Kurban Bayramı trafiğini, alınan tedbirleri havadan ve karadan denetledi.

Vali Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile, kentin Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'a bağlantısını sağlayan kara yollarının yanı sıra trafik ve jandarma yol denetim noktalarını, helikopterle inceledi. Erin, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarının en alt düzeye indirilmesi amacıyla bayram öncesi denetimlere başlayan polis ve jandarma ekiplerinin, çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bayram süresince seyahatlerin arttığını anımsatan Erin, kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için gece, gündüz demeden çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erin, kent genelinde denetimlerin hem havadan hem de karadan devam edeceğinin altını çizerek, "Yarından itibaren başlayacak bayram dönüşleri nedeniyle artacak bir yoğunluğu bekliyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz sahadalar, gerekli uyarıları, denetimleri gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımıza da çağrımız, bayramı bayram tadında geçirelim. Yola çıkacak bütün vatandaşlarımıza çağrımız, mutlak suretle trafik kurallarına uysunlar, hız limitlerine kesinlikle riayet etsinler. Yarım saat, 1 saat geç varsınlar ama güvenlik içerisinde gidecekleri yere varsınlar. Emniyet kemerini mutlaka taksınlar, sürücülerden özellikle araç kullanırken cep telefonunu kullanmamalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Bayram süresinde sahada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Erin, üzücü hiçbir kazanın yaşanmadığı bir bayram olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

2 bin nüfuslu Kıyıköy'e 50 bin kişinin gelmesi belediye başkanını isyan ettirdi: Başka tatil beldelerini tercih edin
2 bin nüfuslu Kıyıköy'e 50 bin kişinin gelmesi belediye başkanını isyan ettirdi: Başka tatil beldelerini tercih edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa Valisi Erin, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:56:01. #1.15#

title