Şanlıurfa Valisi Erin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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Şanlıurfa Valisi Erin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Şanlıurfa Valisi Erin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Erin'e bilgi verdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret eden Bağrık, belediyenin kentteki hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bağrık, kentteki temasları kapsamında Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı da ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalara ilişkin istişare yaptı.

Ziyaretlerinde Bağrık, protokol üyelerine AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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