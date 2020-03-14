Şanlıurfa Valisi Erin: 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gitmeyin
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Zeynel Abidin Beyazgül, Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa Valisi Erin: 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gitmeyin

ŞANLIURFA'da Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen 'koronavirüs' toplantısında kentte yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.

14.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:40
Şanlıurfa Valisi Erin: 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gitmeyin

ŞANLIURFA'da Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen 'koronavirüs' toplantısında kentte yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Toplantıda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini önerdi.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle kentte alınması gereken tedbirleri görüştü. Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, şu ana kadar kentte 14 şüpheli vakanın görüldüğünü, hepsinin sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Umreden dönen 994 kişinin de incelendiğini belirten Vali Erin, virüs sonrasında kentte fırsatçılık yapanlara yönelik olarak da kapsamlı inceleme yapılacağını aktardı. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini isteyerek şöyle konuştu:

"Olağanüstü hiçbir durum yok. Alınan tedbirlerle şu anda çok iyi bir durumda olduğumuzu ifade edebiliriz. Sağlık Bakanının bizzat açıkladığı 2 tane tespit edilen ve yurt dışıyla bağlantılı oldukları dışında tespit edilen herhangi bir vaka yok. Suriye ile bağlantılı olan sınır kapılarımızda gerekli önlemleri ve tedbirleri ilk günden itibaren aldık. Şüpheli olarak nitelendirilebilecek vakalardan bu güne kadar 14 tane bizim resmi gönderdiğimiz ve test sonuçlarının tamamı negatif olan vakalarımız oldu. Şanlıurfa bu anlamda temiz. Halkın yoğun olarak faaliyet gösterdiği bütün alanlarda tedbirler alındı. Akçakale Sınır Kapısı ve karşı tarafta da görev yapan personellerimiz alınan tedbirlerle yakın bir şekilde takip ediliyor ve sağlık personeli aracılığıyla Türkiye ve Şanlıurfa'ya giriş yapan güvenli bölgedeki herkesin her türlü sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın genellikle rahat olmasında fayda var. Herkes görevi başında herkes üzerine düşeni yapıyor. Her türlü tedbir çok titiz bir şekilde alınıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte yapılması planlanan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ile Ramazan ayı etkinlikleri ve kentteki diğer etkinliklerin koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.


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Kaynak: DHA

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