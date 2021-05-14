Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle bayramlaştı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin ile beraberindekiler, Tel Abyad'da ilk olarak vatandaşların huzur ve güveni için çalışan polis ve askerleri görev yerlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Erin, ziyaret ettiği ilçe esnafının da bayramlarını tebrik ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Erin'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
Son dakika gündem: Akar: 'Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem...
Son dakika gündem: Akar: "Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem...
Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş
Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" demiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Diego Mesut Özil Adem Ljajic Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:46:23. #1.16#

title