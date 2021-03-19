Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin aileleriyle görüştü
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin aileleriyle görüştü

19.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:35
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin aileleriyle görüştü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soydan Mahallesi'ne giden Vali Erin, tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölete balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, görüştüğü Mindeş ve Kengiş'in ailelerinden metanetli davranmalarını istedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette 17 Mart'ta tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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