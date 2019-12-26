Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç'ta incelemelerde bulundu

26.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:52

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Erin, geldiği ilçede U16 Türkiye finallerine 4 bölgeden katılan 9 takım arasında "namağlup şampiyon" olarak süper lige yükselen Suruç Gençlik Spor Hokey Takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Genç sporcularla sohbet ederek tebrik eden Vali Erin, takıma süper ligde başarılar diledi.

Sporcularla birlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor salonu ve diğer spor alanlarında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp'ı arayarak talimat verdi.

Erin, incelemenin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı belediyede ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA