Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu

11.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:55
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yol kontrol noktasına PKK/YPG teröristlerinin bombalı saldırı düzenlediği Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemede bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yol kontrol noktasına PKK/YPG teröristlerinin bombalı saldırı düzenlediği Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile hain saldırının gerçekleştiği yol kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili yetkililerden bilgi alan Erin, saldırıda yaralanarak Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan jandarma ve yerel kolluk kuvveti personelini de ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, "Yaralılarımızın genel sağlık durumu iyi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İlgili Haberler

Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi
Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi
Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi
Şanlıurfa Valisi Erin'den kısıtlama denetimi
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Başak Dizer Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Sörloth Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:55:58. #1.15#
title