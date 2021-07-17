TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kurban Bayramı öncesi, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kurban Bayramı öncesi, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Erin, ziyaret ettiği ilçede halkın elektriğe kavuşmasının mutluluğuna ortak oldu.

Tel Abyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriyelilerle de sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Erin, ilçeye bağlanan elektrik dolayısıyla halkı tebrik etti.

İlçe merkezinde bir araya geldiği çocuklara bayramlık kıyafet hediye eden Erin, Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü.

Bayram kıyafeti hediyesi alan Tel Abyadlı çocuklardan biri, Erin'e bölgenin yöresel içeceklerinden mırra ikramında bulundu.

TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti
TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti
TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti
TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kurban Bayramı öncesi Tel Abyad'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:52:36. #1.16#

title