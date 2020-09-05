Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kovid-19 denetimlerine katıldı
05.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:53

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yaklaşık 2 bin personelle koronavirüs salgınıyla mücadele kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, meslek odaları, kolluk birimleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla etkin biçimde sürdürülüyor.

Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleşen denetimlere Vali Abdullah Erin de katıldı.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'den, salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Erin, daha sonra ilçenin en işlek cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Erin, vatandaşları, koronavirüs salgınına karşı duyarlılıklarını yüksek tutmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet etmeye davet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Erin, salgının ilk dönemlerinde Viranşehir'de ciddi bir tehlike olduğunu hatırlattı.

Salgınla ilgili vatandaşların duyarlığının artığını belirten Erin, şunları kaydetti:

"Ancak alınan tedbirler ve denetimler sayesinde vatandaşlarımızın duyarlılık derecesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu salgını ancak kişisel tedbirlere titizlikle riayet ederek aşabiliriz. Bu nedenle her birey, üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmeli. Viranşehir'de vatandaşlarımızın tedbirlere çok büyük oranda uyduğunu gördük. Bu hassasiyetin, salgın tamamen ortadan kalkana kadar artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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