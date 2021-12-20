Son dakika haber | Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi Malatya'da kaza yaptı, 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haber | Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi Malatya'da kaza yaptı, 4 yaralı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Malatya'da, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibinin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Malatya'da, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibinin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

H.G. yönetimindeki 44 EM 898 plakalı otomobil, Çevreyolu Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağı'nda Vali Erin'in koruma ekibinden polis memuru M.A. idaresindeki 63 BE 243 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi Malatya'da kaza yaptı, 4 yaralı

Son dakika haber | Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi Malatya'da kaza yaptı, 4 yaralı

Son dakika haber | Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi Malatya'da kaza yaptı, 4 yaralı

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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